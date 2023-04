Mit dem Rad über den Bosporus

Einmal quer durch Europa, 14.500 Kilometer und 150.000 Höhenmeter: Im Vorjahr brach Jürgen Hofer zu einer einzigartigen Radreise auf. Unter dem Motto "Weizen für Afrika" sammelte der gebürtige Welser dabei für Hilfsprojekte der in Stuttgart ansässigen "Stay"-Stiftung 150.000 Euro an Spendengeldern. Damit bildet das Institut Kleinbauern in Uganda aus und gibt ihnen unternehmerische Grundkenntnisse, damit sie ihren Betrieb besser führen können.