Anstatt mit dem Elterntaxi sollen die Kinder viel öfter mit dem Rad zur Schule fahren, dieses Ziel verfolgt das Welser Gymnasium Wallererstraße. Für ihr Projekt der "meet&bike"-Haltestellen, an denen sich die Schüler am Morgen auf ihrem Schulweg treffen und von wo aus sie gemeinsam in die Schule und nach dem Unterricht wieder nach Hause radeln, erhielt die Schule bereits Landespreise sowie eine Bundesauszeichnung von Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).