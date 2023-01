"Mit dem Herzen bin ich schon ein Österreicher"

Elyas Jamalzadeh arbeitet im Friseursalon Ulli in Eferding, den er in einigen Jahren übernehmen möchte.

Elyas Jamalzadehs Fluchtgeschichte macht Mut. Er wurde als Kind afghanischer Kriegsflüchtlinge in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren. Als er 2014 um ein Haar nach Afghanistan abgeschoben worden wäre, entschlossen sich die Eltern mit ihm zur Flucht und traten die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer nach Europa an. In seinem Buch "Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten", das er mit dem Lehrer Andreas Hepp geschrieben hat, verarbeitet er diese Odyssee.