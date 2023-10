Mit Auto überschlagen: 3 junge Menschen bei Unfall in Gunskirchen verletzt

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte am Samstag gegen 1 Uhr seinen Pkw entlang der L 1249 Grünbachtal Landesstraße von Gunskirchen kommend Richtung Offenhausen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 19-Jähriger und auf der Rücksitzbank eine 21-Jährige, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck.

In der Gemeinde Gunskirchen geriet der Lenker auf das Fahrbahnbankett, schlitterte in ein angrenzendes Feld, wobei sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Lenker sowie die 21-Jährige konnten sich selbstständig befreien, der 19-Jährige am Beifahrersitz musste von der Feuerwehr mittels hydraulischem Bergegerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle Beteiligten verletzten sich und wurden ins Krankenhaus gebracht.

