Wels. Eine neue Parkanlage in Laahen, eine geplante Hundefreilauffläche in der Pernau und 75.000 Blumen, die in den nächsten Wochen frisch gesetzt werden: Die Welser Stadtgärtnerei zeigt sich nicht nur im Frühling, sondern das ganze Jahr lang höchst aktiv. Heuer feiert die von Christoph Haslmayr geleitete Dienststelle des Magistrates 125. Geburtstag.

Mit dem Reinberg misst die von 45 Mitarbeitern gepflegte Grünfläche der Stadtgärtnerei 600.000 Quadratmeter. Im Jubiläumsjahr vermehrt sich diese um weitere 19.000 Quadratmeter. Mit 8400 Quadratmeter ist der neue Franziskus-Park südlich der gleichnamigen Pfarre in Laahen in diesem Jahr das größte Landschaftsprojekt. Das Einweihungsfest am 10. September ist zugleich die Geburtstagsfeier der Welser Stadtgärtnerei.

Etwas kleiner fällt die Erweiterung des Parks Fichtenstraße in der Noitzmühle aus. Im heurigen Sanierungsprogramm taucht auch der barocke Torbogen im Schlosspark Lichtenegg auf. Eine Runderneuerung bekommt die Grünanlage am Rosenhag. Im Bereich Negrellistraße/Zeppelinstraße wird ein 2000 Quadratmeter großer Hundefreilaufplatz geschaffen.

Veränderungen kündigen sich auch in der Innenstadt an. Der Burggarten bekommt neue Sitzbänke und einen Trinkbrunnen. Der Pollheimerpark wird nach der vorjährigen Generalsanierung durch vier Glaskunst-Elemente vollendet.

Im gesamten Stadtgebiet sollen heuer 200 neue Bäume gesetzt werden: „Das bedeutet eine weitere Verbesserung der natürlichen Kühlung“, sagt Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP). Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger bedankte sich beim Team der Stadtgärtnerei für dessen Einsatz im Laufe der vielen Jahre.