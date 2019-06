Mit 52 Jahren wagte Radiologe den Sprung in die Selbständigkeit

Auf ein turbulentes erstes Halbjahr blickt der Welser Radiologe Kurt Schwarzenlander zurück. Als erstgereihter Bewerber erhielt er nach dem Unfalltod seines Vorgängers Franz Lenglinger von der Ärztekammer den Zuschlag für dessen frei gewordene Welser Praxis. In diesem Jänner war die Übernahme. Nach nur drei Monaten eröffnete der gebürtige Timelkamer im WDZ 10 seine neue Ordination. Der mit einer Gunskirchnerin verheiratete Mediziner pendelt täglich von Pinsdorf nach Wels.

Mit 52 Jahren wagte der Mediziner den Sprung in die Selbständigkeit. Mit einer beträchtlichen Investition erfüllte sich Schwarzenlander seinen Traum einer eigenen, neuen Ordination. Die erfahrenen Mitarbeiterinnen aus der Praxis seines Vorgängers hat Schwarzenlander übernommen, sämtliche medizinischen Geräte wurden neu angeschafft und sind auf dem aktuellen Stand der Technik.

So stehen dem Radiologen für Mammografie-Untersuchungen eines der technisch besten Systeme zur Verfügung, das Siemens derzeit auf dem Markt hat: "Das ,Inspiration Prime‘ macht bei Brustuntersuchungen bis zu 140 Bilder. Die dadurch erzielte höhere Auflösung in Kombination mit einem hochauflösenden Mamma-Schallkopf macht eine exaktere Diagnose möglich", betont der Radiologe.

Die Pläne für die 400 Quadratmeter großen Praxisräume hat der Mediziner selbst entworfen. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Jedes Detail ist stimmig. "Diskretion ist in der Medizin ein wichtiges Thema. So ist gewährleistet, dass sich Patienten während ihrer Untersuchung nicht über den Weg laufen." Auch bei der Aufnahme hat Schwarzenlander darauf bestanden, dass die wartenden Patienten Abstand halten. Neben der durchgängigen Barrierefreiheit wurden für Rollstuhlfahrer extra breite Umkleidekabinen geschaffen.

Besonders stolz ist der Mediziner auf die Parksituation bei seiner Ordination: "Ich kann meinen Patienten 20 eigene Parkplätze anbieten. Ein derartiges Alleinstellungsmerkmal hat keine andere Praxis in Wels." Verhandlungen mit dem Magistrat wegen einer neuen Anschrift blieben jedoch erfolglos: "Die Adresse Dragonerstraße 67 A ist etwas unglücklich gewählt. Denn der Eingang zur Ordination befindet sich in der Bauernstraße."

Der Hobbymusiker, der in seiner Freizeit Klarinette, Saxophon, Querflöte und Gitarre spielt, hat als auswärtiger Newcomer noch einige Wege vor sich: "Nach meiner Arbeit in der Ordination versuche ich derzeit möglichst viele Mediziner in deren Praxen kennenzulernen."

Zugriff auf Patientendaten

Eine große Hilfe sind dem ehemaligen Oberarzt des Krankenhauses Gmunden die Patientendaten aus der Praxis seines verstorbenen Kollegen: "Sämtliches Bildmaterial und alle Vorbefunde wurden an mich übergeben – das bedeutet für meine Patienten eine lückenlose Dokumentation ihrer Untersuchungen."

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at