Mit 3D-Druck und einem Raketenstart den Forschergeist wecken

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, dafür steht MINT. Die Begeisterung für den naturwissenschaftlich-technischen Bereich auch bereits im Kindergartenalter zu wecken, das haben sich die Pädagoginnen des Caritas-Kindergarten in Pötting im Bezirk Grieskirchen zum Ziel gesetzt. Die Bildungseinrichtung wurde von Minister Martin Polaschek mit dem MINT-Gütesiegel ausgezeichnet. 41 MINT-Kindergärten gibt es bisher in Österreich, in OÖ sind es mit dem Kindergarten "Happy Kids" in Attnang-Puchheim und dem in Pötting erst zwei.

Im Pöttinger Kindergarten gibt es beispielsweise eine "Zerlege-Werkstatt", wo die Kinder mit Schrauben, Haken und Karabinern hantieren. Bei einer Naturerkundung am Teich sind Lupe, Kescher und Kamera dabei, um das Entdeckte auch erforschen und dokumentieren zu können. "Wir regen die Kinder an, zu beobachten und zu experimentieren", sagt Kindergartenleiterin Elke Hattinger. "Wir unterstützen forschendes Lernen mit sinnlichen Erfahrungen. Auf diese Weise setzen sie sich ganz spielerisch mit naturwissenschaftlichen und technischen Fragen auseinander."

Die Pädagoginnen gehen auf aktuelle Interessen der Kinder ein. "Wenn sich beispielsweise gerade viele für Raketen begeistern, dann machen wir einen Raketenstart und testen mithilfe von Fliehkraft und Druckluft die verschiedensten Startmanöver aus", sagt Hattinger. Um den Jungforschern genug Spielflächen für Experimente und Beobachtungen zu bieten, greift der MINT-Kindergarten auf Tablet, Laborkästchen, Globen oder alte Geräte zum Zerlegen zurück. Auch einen 3D-Drucker hat sich der Kindergarten ausgeborgt. "Das war der Renner. Die Mädchen wollten ihn zuerst ausprobieren. Wir haben Dinosaurier entworfen und ausgedruckt. Nach der Rückgabe haben die Kinder viel mehr Dreidimensionales gebaut", so Hattinger.