"Mit 38 Jahren ist der Zug noch nicht abgefahren"

Nicole Koller aus Wels hat im Vorjahr am Klinikum Wels-Grieskirchen eine Ausbildung zur Pflegeassistentin begonnen. Nach einer Friseurinnenlehre und der Geburt ihrer Kinder hat sich die sechsfache Mutter entschlossen, neu durchzustarten: "Ich sehe es als meine Aufgabe, anderen zu helfen. Mit 38 Jahren ist der Zug außerdem noch lange nicht abgefahren", sagt die Welserin.

Die Ausbildung zur Pflegefachassistenz sei ein Zukunftsberuf, betont man am Klinikum: "Niemand weiß, wie sich die Wirtschaft durch Corona entwickelt. Doch es gibt einige Jobs, die absolut krisenfest sind. Im Gesundheitsbereich werden Fachkräfte jederzeit gebraucht", heißt es in einer Aussendung des Klinikums.

Neu ist das Angebot einer berufsbegleitenden Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Diese kann am Klinikum in zwei Lehrgängen oder ab Frühjahr 2021 als Teilzeitmodell in drei Jahren absolviert werden. Die zwischen der Diplomierten Pflege und der Pflegeassistenz angesiedelte Berufsgruppe arbeitet nahe am Patienten und bildet künftig in den Spitälern die breite Basis. "Für mich ist die Ausbildung genau das Richtige", betont Koller. Infos unter www.wirsindpflege.at