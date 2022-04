Mit 160 km/h durch die 80er-Zone: Raser überholte Zivilstreife

Der 18-Jährige überholte auf der B137 trotz doppelter Sperrlinie und mit überhöhter Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden Pkw. Was er nicht wusste: Es handelte sich um ein Zivilfahrzeug der Landesverkehrsabteilung. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Während der Nachfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn setzte der 18-Jährige seine rasante Fahrt in Richtung Eferding fort. So überschritt er beispielsweise in einer 80er-Zone die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um weitere 80 km/h.

Der junge Mann konnte schließlich angehalten werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,56 Promille, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.