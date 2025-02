Mit 153 km/h durch Wels: Polizei beschlagnahmte Raser-Auto

Eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Eferdinger Straße ist einem 26-jährigen Pkw-Lenker aus Linz am Dienstag zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der junge Mann am späten Nachmittag im Stadtgebiet von Wels mit 153 km/h an einer Verkehrsstreife samt Lasermessgerät vorbeigerast. In dem betroffenen Bereich wären maximal 70 km/h erlaubt gewesen.

78 km/h zu schnell

Die Polizei stoppte den Pkw in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land). Wegen der eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitung – abzüglich der Messtoleranz war der 26-Jährige 78 km/h zu schnell gefahren – wurde dem Lenker der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.

Aus dem Archiv: Welche Unklarheiten die "Raser-Novelle" birgt

Immer wieder gehen der Welser Polizei auf der Eferdinger Straße Verkehrssünder ins Netz: Zuletzt war Anfang Februar eine 54-Jährige mit 135 km/h an einer Laserkontrolle vorbeigerauscht. Sie habe ihren Sohn dringend zum Bahnhof nach Wels bringen müssen, rechtfertigte sich die Lenkerin.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.