Mit 141 km/h durch Wels gerast: 40-Jähriger war "mit dem Kopf woanders"

Sowohl seinen Führerschein als auch seinen fahrbaren Untersatz ist ein Mühlviertler nach einer routinemäßigen Kontrolle in Wels zumindest vorläufig los. Der 40-Jährige war Beamten am Mittwochnachmittag an der B137 ins Netz gegangen, als er mit bei erlaubten 70 km/h mit 140 km/h in Richtung Norden raste.

Aus dem Archiv: Welche Unklarheiten die "Raser-Novelle" birgt

Der Mann aus dem Bezirk Rohrbach wurde angehalten. "Er zeigte sich einsichtig und meinte, dass er mit dem Kopf woanders gewesen sei", heißt es im Polizeibericht. Die reumütige Erklärung nützte dem Pkw-Lenker nichts. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen, der Wagen wurde vorläufig beschlagnahmt.

Ähnlicher Fall am Vortag

Es ist bereits die zweite eklatante Geschwindigkeitsüberschreitung, über die die Polizei in der Messerstadt dieser Tage berichtet: Erst am Vortag war eine 54-Jährige aus dem Bezirk Eferding auf der Eferdingerstraße in eine Laserkontrolle geraten. 135 km/h zeigte das Messgerät der Beamten, 70 km/h wären erlaubt gewesen. Sie habe ihren Sohn dringend zum Bahnhof nach Wels bringen müssen, rechtfertigte sich die Lenkerin.

Seit 1. März erlaubt die 34. Novelle der Straßenverkehrsordnung bei eklatanten Überschreitungen des Tempolimits die Abnahme des Wagens. Ab 80 km/h Geschwindigkeitsüberschuss im Ortsgebiet und 90 km/h außerorts können diese Maßnahmen zur Anwendung kommen. Gibt es bereits eine Vorstrafe, etwa durch die Teilnahme an illegalen Autorennen, ist die Abnahme schon bei einer Überschreitung von mehr als 60 km/h innerorts oder 70 km/h außerorts möglich.

