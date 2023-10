Mit 118 km/h durch Wels: Raser hatte kuriose Ausrede

Der 49-Jährige wurde am Sonntagmorgen von der Polizei erwischt, als er mit 118 km/h mehr als doppelt so schnell wie erlaubt über die Salzburger Straße in Richtung stadteinwärts raste. Die Beamten stoppten den Welser, der sich mit einer einigermaßen kuriosen Ausrede zu rechtfertigen versuchte: Für ihn sei das hier kein Ortsgebiet, sagte er den Polizisten. Außerdem habe er keine 50 km/h-Beschränkung gesehen. Seinen Führerschein musste der Mann an Ort und Stelle abgeben, die Weiterfahrt wurde untersagt, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

