Missionspreis für Pfarre Eberstalzell

EBERSTALZELL. Die "Osthilfe" der Pfarre erhielt von Diözesanbischof Manfred Scheuer den Missionspreis.

Seit 1997 helfen Freiwillige den Menschen in Osteuropa und Übersee (Ghana, Namibia und Myanmar). Der Bau dreier Kirchen in Rumänien wurde unterstützt, mehr als 1000 Tonnen Hilfsgüter – darunter 450 Krankenbetten und 6000 Rollstühle – auf den Weg geschickt. Humanitäre Einrichtungen in Rumänien, Slowenien, Slowakei, Ungarn, Moldawien und Bulgarien werden unterstützt. Sachspenden erhielten auch Asylwerber bei uns. Der Transport wird mit Erlösen der monatlichen Pfarrcafés finanziert.

