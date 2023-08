Mission Mars: Reise zum Roten Planeten wird in Peuerbach trainiert

"Die ersten Menschen, die den Mars betreten werden, sind bereits geboren, das ist durchaus realistisch", sagt Anika Mehlis. Die Wissenschaftlerin führt eine sechsköpfige Crew an, die im März 2024 in Armenien vier Wochen lang eine Mars-Mission simulieren und zahlreiche Experimente durchführen wird. Das erste Training für diese Expedition findet von Donnerstag bis Sonntag in Peuerbach anlässlich der Communale "Kosmos. Neue Welten" statt. Am Samstag hat auch das weltrauminteressierte Publikum freien Zugang zum Testgelände in der Sandgrube Ecklmair.

Internationales Team

Mehlis betont, die Landung auf dem Roten Planeten hänge von politischen und wirtschaftlichen Faktoren ab, "wenn aber der technologische Fortschritt weiter so vorangeht wie in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren, ist Ende der 2030er Jahre ein realistischer Zeitraum", meint die Umweltingenieurin und Mikrobiologin. So eine Mission auf der Erde vorzubereiten und als Teil des großen Ganzen mitzuwirken, sei ein schönes Gefühl, betont Mehlis. Die "Analog-Astronautin" ist Mitglied des Österreichischen Weltraum-Forums (ÖWF), das an der Mars-Simulation "AMADEE-24" beteiligt ist.

Die Leiterin der Mars-Mission Anika Mehlis Bild: ÖWF/Florian Voggeneder

"Wir simulieren eine vierwöchige Mission auf dem Mars, nachdem man auf dem Planeten gelandet ist, und führen viele Experimente unter anderem in den Bereichen Geologie, Medizin und Psychologie durch", erklärt Mehlis. Ihre Kollegen sind Mathematiker, Astronomen und Ingenieure, jeder hat zwar sein eigenes Fachgebiet, soll aber in der Lage sein, alle Experimente durchzuführen. Dazu kommen Trainings in Erster Hilfe oder für Notfälle, wenn etwa ein Brand ausbrechen sollte. Die Crew wird vier Wochen lang in Isolation verbringen. Außerhalb der Station, in der sich nur die sechs Analog-Astronauten aufhalten, unterstützt ein Team von weiteren zehn bis zwölf Personen. Begleitet wird die Mission auch von einem Kontrollzentrum in Wien aus. Insgesamt sind daran 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 25 Ländern beteiligt.

Ab morgen finden in der Kleinstadt im Bezirk Grieskirchen die Testläufe für die Experimente statt, die Abläufe sollen verbessert werden. Ziel ist auch, dass sich das internationale Team noch besser kennenlernt und das Zusammenspiel von Mensch und Technik perfektioniert wird.

50 Kilo schwere Raumanzüge

Die Anziehungskraft am Mars beträgt übrigens nur ein Drittel im Vergleich zur Erde, man würde aber nicht schweben. Eine 60 Kilo schwere Frau würde demnach auf dem Mars nur 20 Kilo wiegen. Der notwendige Raumanzug wiegt allerdings an die 50 Kilo.

Die Raumanzug-Prototypen sind in Peuerbach ebenso aus nächster Nähe zu sehen wie Mars-Rover. Im Ein-bis-zwei-Stunden-Takt stehen ein Meet & Greet mit Analog-Astronauten, Roverparaden und Raumanzug-Vorführungen auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: communale.at/anmeldung/ready-for-space

Programm

Das Training der Analog-Astronauten für die Mars-Mission kann man am Samstag, 2. September, von 9.30 bis 18 Uhr aus nächster Nähe beobachten. Zwischen Schloss Peuerbach und der Sandgrube Ecklmair wird den ganzen Tag über ein kostenfreier Shuttle-Dienst angeboten.

Junge Forscher können im Kids Corner des Österreichischen Weltraum-Forums Wasserraketen basteln, einen Mars-Rover-Prototypen selbst fernsteuern und im Kinder-Raumanzug herausfinden, wie sich das Leben im All anfühlt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Peuerbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.