Minichmayr erstmals zu Gast beim Musiksommer

Die aus Pasching stammende renommierte Schauspielerin Birgit Minichmayr kommt am 14. August zu einer Lesung nach Bad Schallerbach und ist erstmals beim Musiksommer zu Gast. Sie wird Kurzgeschichten der US-amerikanischen Schriftstellerin Dorothy Parker lesen, die in den 1930er Jahren mit ihrem Glamour auf jeder Party im Mittelpunkt stand. Sie galt als schlau, schön, einflussreich, lebte fast ausschließlich in Hotels, doch der Glamour hatte seinen Preis. Einsamkeit und Alkoholismus holten sie immer wieder ein. Minichmayr liest eine Auswahl von Parkers Kurzgeschichten, die sich fast ausschließlich um Frauen drehen, die ihren Platz in der von Männern dominierten Gesellschaft suchen.

Das Classic-Jazz-Pianoduo Chris Hopkins & Bernd Lhotzky spielt passend zu den "New Yorker Geschichten" amerikanische Songs und Melodien aus dem vergangenen Jahrhundert.

