Milliarden für die Bürger

Bei einem Pressegespräch im Welser Hotel Alexandra präsentierten VP-Parlamentarier aus der Region eine Halbzeitbilanz. Seit 2019 seien von der Bundesregierung an die 40 Milliarden Euro an Entlastungen beschlossen worden, betonten die beiden VP-Nationalräte Klaus Lindinger und Laurenz Pöttinger sowie Bundesrätin und Hausherrin Alexandra Platzer. Die beiden Anti-Teuerungs-Pakete hätten ein Volumen von vier Milliarden Euro. Viele weitere Maßnahmen wie die Senkung der Einkommensteuerstufen, die Erhöhung des Sozialversicherungsbonus und die Einführung des regionalen Klimabonus habe die türkis-grüne Bundesregierung auf den Weg gebracht. "Durch Corona und den Ukraine-Krieg geraten die Maßnahmen bei den Menschen leider ins Hintertreffen", bedauert Pöttinger. Der Entlastungsrechner des Finanzministeriums (bmf.gv.at/entlastungsrechner) zeige an, was jedem Einzelnen zugute kommt.