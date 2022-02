Mietpreis-Vergleich: Wels bleibt eine der günstigsten Städte in Österreich

Ein aktueller Mietpreisvergleich der Immobilienplattform immowelt.at sieht Wels bei den Mietpreisen weiterhin im unteren Drittel. Trotz einer Steigerung von 10 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020 bleibt die Stadt nach den Landeshauptstädten St. Pölten und Eisenstadt der preiswerteste Wohnort der zwölf größten Städte Österreichs.

In Wels liegt der durchschnittliche Nettomietpreis aktuell bei 10,90 Euro (inklusive Betriebskosten). Gemessen an den Preisen in anderen Städten ist dies günstig. In Villach und Klagenfurt stiegen die Mieten zuletzt um 17 bzw. 13 Prozent empfindlich an.

Begründet wird der Anstieg der Mietpreise mit der zunehmenden Wohnqualität in der Stadt. Die Nachfrage nach Wohnraum ist ungebrochen. Bei der Stadt sind aktuell rund 480 Personen als wohnungssuchend gemeldet. Ein Vielfaches ist bei den Wohnungsgenossenschaften registriert.

Dass die Mietpreise in Wels gegenüber anderen Städten immer noch moderat sind, wird von der Stadtpolitik mit der regen Bautätigkeit der Genossenschaften und privater Wohnbauträger begründet. "Wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr. Aufgrund der nachhaltigen Wohnbaupolitik in der Stadt bleibt Wohnen in Wels leistbar", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Für Wohnungsreferent Ralph Schäfer (FP) zeigt die aktuelle Entwicklung, dass die Förderung von leistbarem Wohnraum wichtiger denn je sei.

Im Vorjahr lag die durchschnittlich Netto-Gesamtmiete noch bei 9,90 Euro pro Quadratmeter. 2021 war Wels noch gleichauf mit Klagenfurt die Stadt mit den niedrigsten Wohnkosten. Trotz der vergleichsweise guten Situation treibt die hohe Inflation auch viele Welser in ein finanzielles Dilemma.