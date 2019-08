Micheldorf: Pensionistin abgelenkt und bestohlen

Die Pensionistin wurde in einem Lebensmittelgeschäft in Micheldorf von einer Frau angesprochen und abgelenkt, während ihr ein Mann unbemerkt ihre Geldtasche entwendete. Die 69-Jährige bemerkte erst an der Kassa vom Verlust. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter bereits Geld von der gestohlenen Bankomatkarte abgehoben, so die Polizei. Bei den Dieben dürfte es sich um Serientäter handeln.

