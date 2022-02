Als Zünglein an der Waage hat der Welser MFG-Mandatar Jörg Wehofsich am Montagabend ganze Arbeit geleistet. Im Gemeinderat stimmte er gegen den gemeinsamen Antrag von SPÖ, ÖVP, Grünen und Neos, den FreiRaum in der Altstadt jährlich mit 21.000 Euro bis 2027 zu subventionieren. Damit verhalf er den Freiheitlichen zu einem nicht ganz unerwarteten Etappensieg.