Metallgitter gab nach: Mann stürzte in Schacht

Ein 66-Jähriger war auf dem Firmengelände eines Tiefkühlkostherstellers rund zwei Meter tief in einen Schacht gestürzt. Der Mann wollte gegen 10:20 Uhr vorbestellte Lebensmittel abholen. Mit dem Bestellschein in der Hand ging er in Richtung Warenausgabe und blieb neben einer Metallstiege auf einem Schachtgitter stehen, um einem Mitarbeiter die Papiere auszuhändigen. Genau in diesem Augenblick kippte das Gitter und der Mann stürzte in den Schacht. In etwa zwei Metern Tiefe blieb er verletzt liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehren Rottenbach und Ried im Innkreis brachten ihn schonend wieder zurück an die Oberfläche. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus nach Ried, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

