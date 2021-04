Messerstecherei am Welser Bahnhofsplatz

Gegen 16 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei am Bahnhofsplatz gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich diese bereits aufgelöst. Ein 19-jähriger Iraker aus Wels gab sich als Opfer zu erkennen. Wenig später wurden die Polizisten zu einem weiteren Opfer, einem 22-jährigen Syrer, ebenfalls aus Wels, beordert. Er hatte eine vier Zentimeter lange Schnittwunde am Bein und mehrere Blessuren. Die Verletzungen soll der zuvor angetroffene 19-Jährige verursacht haben. Zeugen bestätigten den Tathergang. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des 19-Jährigen an. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

