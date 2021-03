Mentoren für Jungärzte

Am Klinikum Wels-Grieskirchen wurden 20 Mediziner zu neuen Oberärztinnen und Oberärzten ernannt. Klinikum-Geschäftsführer Dietbert Timmerer betonte bei der Zertifikatsüberreichung ihre Bedeutung für die qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie im Krankenhaus. "Neben ihrem Beitrag in Wissenschaft und Forschung nehmen Oberärzte auch eine entscheidende Funktion in der Ausbildung ein: Am Klinikum leiten sie Jungmediziner an und stehen ihnen als Mentoren zur Seite", betont Timmerer.

Am größten Ordensspital Österreichs sichern derzeit rund 580 Ärzte mit Pflegekräften und vielfältigen weiteren Berufsgruppen die umfassende Gesundheitsversorgung der Region und darüber hinaus.