Menschenbilder in der OÖN-Galerie

Die Gmundnerin ist in Kunstkreisen keine Unbekannte. Relativ spät hat sie mit der Malerei begonnen und ist gleich in die Königsdisziplin "Menschenbilder" eingestiegen. Sie setzt sich bei diesem ihr lieb gewordenen Thema mit verschiedenen Lebensformen der Menschen auseinander und hat im Laufe der Zeit eine eigene und sehr lebendige Handschrift entwickelt. Zu sehen sind Grafs Bilder ab Freitag, 28. Mai, bis 25. Juni zu den normalen Geschäftszeiten: Mo. bis Do. 8 bis 17 Uhr, Fr. 8 bis 12 Uhr oder gegen Vereinbarung unter kontakt@helgagraf.at bzw. 0676/9247500.