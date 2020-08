Großbritannien hält in Europa den traurigen Rekord mit den meisten Corona-Toten. Mehr als 41.500 Menschen sind bisher bereits an Covid-19 gestorben. Die Welserin Isabella Sparber hat die erste Corona-Welle als Krankenschwester auf der Intensivstation in einem britischen Spital an vorderster Front miterlebt. Vor einem Monat ist die junge Frau, die drei Jahre in England gelebt hat, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt und arbeitet jetzt im Welser Klinikum.