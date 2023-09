Mehrere Unfälle: Betrunkener 46-Jähriger fuhr Auto zu Schrott

Gleich mehrere Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht hat ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen am Freitagnachmittag verursacht, bis er von der Polizei erwischt wurde. Ein Alkotest ergab 1,3 Promille, weshalb dem Lenker der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Es sollte an diesem Tag nicht das einzige Aufeinandertreffen bleiben. Gegen 18 Uhr sichtete eine Streife den völlig demolierten Wagen bei der B134 in Wallern erneut. Am Steuer saß ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen, der betrunkene 46-Jährige fuhr offenbar mit. Als die Beamten den beiden zu verstehen gaben, dass der Pkw nicht mehr verkehrstauglich ist, drehte der 46-Jährige durch. "Weil er sich nicht beruhigt hat, wurde er kurzzeitig festgenommen", informierte die Polizei am Samstag.

