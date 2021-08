Die Welser Stadtplanung und Fehlentwicklungen in der Baubranche und Architektur waren Montagabend Themen der Podiumsdiskussion "Wie gestalten wir unseren Lebensraum Stadt". 150 Besucherinnen und Besucher verfolgten die Debatte mit Architekten aus Österreich und Deutschland sowie Stadtpolitikern über "Schuhschachtel-Bauten", Überhitzung am Wohnungsmarkt, eintönigen Wohnsilos am Stadtrand und die Herausforderungen der Zukunft, Stichwort Klimawandel.