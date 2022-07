Eintönige Wohnsilos am Stadtrand, Schuhschachtel-Architektur und der Abriss wertvoller alter Bausubstanz wurde in jüngster Zeit in Wels heiß diskutiert und hat die Gemüter erhitzt. Um städtebauliche und architektonische Fehlentwicklungen künftig zu vermeiden, will die Stadt restriktiver vorgehen. "Einige Projekte versprühen einen Charme von Bauten zu DDR-Zeiten in den 80er Jahren", kritisiert Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Viele Welser hätten ihre Unzufriedenheit mit der Entwicklung geäußert.