Mehr Nachhaltigkeit im Einkaufskorb 100 Tipps für die Region Wels

Was kann jeder Einzelne fürs Klima tun? Zum Beispiel bewusst klimafreundlich einkaufen und mit seinen täglichen Kaufentscheidungen die regionale (Land-)Wirtschaft unterstützen. Einen Überblick über 100 nachhaltige Geschäfte, Biohofläden, Märkte, Restaurants und Initiativen in Wels und Umgebung gibt der neue Einkaufsführer "Gutes finden in Wels – klimafreundlich einkaufen & leben".

Entstanden ist er auf Initiative von Magdalena Glasner, die seit sechs Jahren die "Vorratskammer" in der Schubertstraße in Wels betreibt. Die Kunden bestellen bei ihr online biologisch erzeugte Lebensmittel von Landwirten ihres Vertrauens, die sie sich dann am Freitag im Geschäft abholen können. "Es gibt eine Vielzahl von Geschäften in der Region, die biologische, nachhaltige und fair gehandelte Produkte anbieten, man muss sich nicht alles online schicken lassen", betont Glasner.

Finanziert wurde der Einkaufsführer, der in einer Auflage von 10.000 Stück in den gelisteten Betrieben und im Bürgerservice der Stadt Wels kostenlos erhältlich ist, vom Land OÖ und der Stadt. Unterstützung in der Umsetzung kam auch vom Klimabündnis.

Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) betont, mit dem Welser Einkaufsführer und der App "Gutes finden", die 650 Betriebe in ganz Oberösterreich auflistet, wolle man die Produzenten und Anbieter sichtbarer und bekannter machen. "Gleichzeitig wird es umwelt- und klimabewussten Konsumenten leichter gemacht, Gutes in ihrem Umfeld zu finden."

Vizebürgermeisterin Silvia Huber (SP) und Norbert Rainer vom Klimabündnis betonen, dass mit nachhaltigen Kaufentscheidungen nicht nur das Klima geschützt werde, sondern auch die Wertschöpfung in der Region bleibe.

In der kompakten Übersicht sind auch Initiativen wie Carsharing-Angebote, Gemeinschaftsgärten und Reparaturwerkstätten für Fahrräder und Elektrogeräte gelistet. (krai)