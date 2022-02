Mehr Licht, weniger Kosten

Sie sparen Energie, sind langlebig und helfen, Kosten für die Gemeinden zu senken. Immer mehr Kommunen rüsten daher ihre Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie um. In einem gemeindeübergreifenden Projekt haben im Vorjahr Eferding, Aschach, Fraham und Hinzenbach mehr als 1000 Straßenlaternen auf umweltfreundliche LED-Lampen umgestellt.

"Zusätzlich zur hohen Energieeffizienz mit einer Verbrauchsreduktion von bis zu 70 Prozent ist die Ausleuchtung durch LED-Beleuchtung besser und die Leute fühlen sich sicherer", betont Susanne Kreinecker, Obfrau der Energiegenossenschaft Region Eferding, die die Ausschreibung koordiniert hat. Durch das gemeinsame Vorgehen wurden Kosten gespart.

Gute Rückmeldungen

Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien sehr positiv, berichten der Hinzenbacher Bürgermeister Wolfgang Kreinecker (VP) und sein Amtskollege Harald Schick (SP) aus Fraham. "Den Leuten scheint das Licht jetzt nicht mehr in ihre Gärten oder an ihre Hausfassaden, sondern direkt auf den Gehsteig beziehungsweise auf die Straße. Zudem wird die Beleuchtung um 22 Uhr etwas abgesenkt."

Die Wichtigkeit des LED-Projektes im Sinne der Nachhaltigkeit betont Eferdings Bürgermeister Christian Penn (SP): "So werden Energieressourcen geschont und die Lichtverschmutzung wird deutlich reduziert."

Bereits 2017 hatten sechs Gemeinden im Bezirk Eferding in einem gemeindeübergreifenden Projekt in der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Eferdinger Land ihre Straßenbeleuchtung umgestellt, 2021 folgten Aschach, Fraham, Hinzenbach und die Stadt Eferding, die bereits 2017 erste Straßenzüge auf LED umgerüstet hatte. Insgesamt wurden rund zwei Millionen Euro in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung investiert.