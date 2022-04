Mehr Leben auf dem Welser Wochenmarkt

Der Schwerpunkt liegt dabei besonders auf dem Welser Wochenmarkt, der für viele in der Region die erste Anlaufstelle ist. Nachdem im vergangenen Jahr bereits das Marktgelände entsprechend verändert worden war, soll nun das Programm des Wochenmarkts in den Fokus rücken.

Start der Aktivitäten ist am kommenden Samstag, 9. April. Während ihres Einkaufs können die Marktbesucher an diesem Tag zur Live-Musik von Luis Alpin durch den Markt schlendern. In einem Kochmobil des Welser Wochenmarkts werden Innviertler Speck-, Grammel- und Hascheeknödel frisch zubereitet. "An den Markttagen kann sich jeder selbst von der Qualität der Lebensmittelproduzenten in Wels überzeugen und ganz nebenbei noch Musik genießen oder neue Rezepte verkosten", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP).

Auch die Kinder: Denn generell soll der Welser Wochenmarkt stärker auf Schulklassen und Kindergruppen ausgelegt werden. Von den Betrieben sollen die jungen Marktbesucher Wissenswertes über frische Produkte aus der Region oder vom eigenen Bauernhof erfahren.