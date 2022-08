Seit gestern bringen im Pollheimerpark vier Glaskunstwerke der Künstlerin Isabella Scharf-Minichmair zusätzlich zu den bunten Blumenbeeten Farbe in den neugestalteten Pollheimerpark. Die vier Glasstelen entstanden in Zusammenarbeit mit der Glasmalerei Stift Schlierbach. "Kunst im Park" soll künftig bei möglichst vielen Neugestaltungen in Welser Grünanlagen umsetzt werden. "Das ist eine Möglichkeit, Kunst für alle zugänglich zu machen", sagt Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FP).