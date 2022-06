56 Pädagoginnen und Pädagogen sowie Helferinnen fehlen derzeit in Kinderbetreuungseinrichtungen im Hausruckviertel. Die SPÖ will dem Personalmangel mit einer höheren Bezahlung, kleineren Gruppen und besseren Arbeitsbedingungen begegnen. Mit dem Kernthema der Sozialdemokraten tourt Klubvorsitzender Michael Lindner derzeit durch die Bezirke, gestern war er in Grieskirchen und Schlüßlberg unterwegs.