Mehr Geld für Digitalisierung an den Schulen

In den beiden Mittelschulen wird jeweils eine komplette Klasse mit Tablets ausgestattet. Die Volksschule 1 wurde in einem ersten Schritt bereits in neun Klassen mit "Smartboards" ausgerüstet. Bürgermeister Paul Mahr (SP) hat sich auch an Marchtrenker Firmen gewandt und diese haben signalisiert, sich an der EDV-Ausstattung mittels Sponsoring zu beteiligen. "Diese Investitionen und auch das Engagement der Marchtrenker Betriebe sind gerade in schwierigen Zeiten sehr notwendig", sagt Mahr.

