Mehr als 40 Feuerwehren feiern "Drehleiterfest"

Die Feuerwehrleute absolvierten bereits 1400 Ausbildungsstunden an der neuen Drehleiter, die rund 800.000 Euro gekostet hat.

Zu einer fast unendlichen Geschichte, allerdings mit einem guten Ende, entwickelte sich die Beschaffung einer zweiten Feuerwehrdrehleiter für den Bezirk Grieskirchen, die seit Herbst in Peuerbach stationiert ist. Am Freitag, 26. Mai, wird sie in einem großen Festakt gesegnet.

Bisher bildete der nördliche Teil der Region einen "weißen Fleck", obwohl es ein hohes Risikopotenzial mit vielen Unternehmen und teils viergeschoßigen Wohnbauten, das Bezirksaltenheim, das Caritas-Heim St. Pius für Menschen mit Beeinträchtigungen, ein dicht verbautes Stadtzentrum sowie viele landwirtschaftliche Objekte gibt.

"Die Drehleiter kann Leben retten und der Bevölkerung in der ganzen Region Sicherheit bieten", sagt Wolfgang Eder, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Peuerbach. Viele Jahre habe es gedauert, bis die Notwendigkeit einer Drehleiter in Peuerbach gesehen wurde, erzählt er. Es wurden Studien verfasst und zahlreiche Gespräche geführt. Schlussendlich wurde die 800.000 Euro-Investition in einem Gemeinschaftsprojekt von Landesfeuerwehrkommando, Land OÖ, Stadt und Feuerwehr Peuerbach gestemmt.

Rettung aus großen Höhen

Mit dem fünfteiligen Leiterpark erreichen die Feuerwehrleute eine Höhe von 32 Metern, den Rettungskorb können sie flexibel an jeden Einsatz anpassen. Neben der Menschenrettung aus großen Höhen kann mit einer Drehleiter die Brandbekämpfung gezielt von oben erfolgen, gute Dienste erweist sie auch bei Hagelschäden oder Schneedruck auf Dächern. Gefertigt wurde die neue Drehleiter von der Firma Rosenbauer in Karlsruhe.

Das 16-köpfige Drehleiter-Team hat bereits mehr als 1400 Ausbildungsstunden absolviert, um professionelle Hilfe leisten zu können.

Für das Drehleiterfest am Freitag haben sich bereits mehr als 40 Feuerwehren und zahlreiche Ehrengäste angesagt. Nach dem Festakt um 19 Uhr am Sportplatz wird anschließend in der Stocksporthalle weitergefeiert.

