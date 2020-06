Meeresschildkröte Hapie ist der neue Star im Aquazoo Schmiding

Eine schwergewichtige Dame meldet der Aquazoo Schmiding als Neuzugang. Mit 110 Kilo bringt die 44 Jahre alte Meeresschildkröte ein stattliches Gewicht auf die Waage. Wenn sie durch das Meeresaquarium schwebt, wirkt sie aber wie ein elegantes Leichtgewicht. Das imposante Tier namens Hapie wurde aus dem Zoo Emmen (Niederlande) nach Schmiding überstellt.

Schildkröten sind urzeitliche Reptilien, die seit über 200 Millionen Jahren unseren Planeten bevölkern und damit sogar die Dinosaurier überlebten. In Urzeiten schwammen Millionen von Schildkröten in den Meeren. Obwohl sie auch heute noch weltweit alle tropischen Meere besiedeln, sind die Bestände dramatisch gesunken.

Die Eingewöhnung im neuen Zuhause scheint für Hapie rasch zu klappen. Selbst die angsteinflößenden Riffhaie zeigen Respekt vor der neuen Bewohnerin. Die Meeresschildkröte ist das Leittier des Aquazoos: "Von Anfang an hat Hapie sich gut zurechtgefunden", schildert Tierpfleger Thomas Weiss. "Sie war immer cool, während die anderen Bewohner des Meeresaquariums anfangs etwas aufgeregt über die neue Bewohnerin wirkten."

Gurken als Lieblingsspeise

Die Lieblingsspeise der neuen Attraktion sind übrigens Gurken: "Sie scheint zu ahnen, dass gesunde Ernährung wichtig ist, um auch mit zunehmendem Alter attraktiv zu bleiben", schmunzelt Thomas Weiss’ Tierpflegerkollege Dominik Henkel.

Heute existieren noch sieben Arten von Meeresschildkröten – und alle sind stark gefährdet. Jedes Jahr sterben unzählige Meeresschildkröten als unnützer Beifang in der industriellen Fischerei oder ersticken an Plastiksackerln, die sie mit ihrer Lieblingsspeise, den Quallen, verwechseln. Wegen ihrer schönen Panzer werden sie vielerorts gnadenlos gejagt oder als Delikatesse verkauft. Aber auch der Verlust ihres Lebensraumes durch die Verbauung der Niststrände ist eine enorme Bedrohung.

Die urzeitlichen Tiere verbringen ihr ganzes Leben als Einzelgänger im Meer. Sie sind Reptilien, die einzigartig an das Leben im Wasser angepasst sind. So sind ihre Extremitäten zu Flossen umgewandelt und können nicht mehr in den Panzer gezogen werden. Und ihr Panzer ist im Vergleich zu dem von Landschildkröten deutlich abgeflacht und stromlinienförmig.

Nach Schmiding ist Hapie gekommen, um zu bleiben. Das kann dauern, denn Meeresschildkröten werden bis zu 100 Jahre alt. (fam)

