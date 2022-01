Doris Panagl managt ab 1. März das max.center in Wels und folgt Egbert Holz nach, der wie berichtet in den Ruhestand geht. Die studierte Betriebswirtin war bereits seit 2010 Marketingleiterin des Einkaufszentrums in Wels-West. Die 49-Jährige begann ihre Laufbahn in der Maximarkt-Zentrale als Assistentin der Geschäftsführung und führte dann die Abteilung Werbung und Kommunikation.