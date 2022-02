Soziales Engagement bewiesen Nicola Neumitka und Lisa Leitenmair bei ihrem Maturaprojekt. Seit etwa einem Jahr beschäftigen sich die beiden mit dem in Stadl-Paura ansässigen Hilfswerk MIVA, seinem Beschaffungsbetrieb BBM, dem Weltladen und dem technischen Aspekt des in Passivbauweise errichteten Christophorus-Hauses. Prozesse wurden analysiert und Gespräche mit den MIVA-Verantwortlichen geführt. Am Ende des Projektes verfassten beide Maturantinnen eine schriftliche Arbeit.