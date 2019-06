Matura-Streich als "Hommage an Skandal-Ball" in Wels

"Erotikmodel strippte auf Maturaball der HTL Wels vor tausenden Schülern" – diese Schlagzeile erhitze im November die Gemüter der OÖN-Leser. Der Artikel über den umstrittenen Auftritt von Micaela Schäfer, die sich in der Welser Messehalle vor versammelter Jugend bis auf ein winziges Textil-Fetzchen ausgezogen hatte, war einer der meistgelesenen auf nachrichten.at im vergangenen Herbst und wurde von zahlreichen Medien in Deutschland und Österreich zitiert. Sogar der Landesschulrat musste sich mit der freizügigen Tanzeinlage beschäftigen, die OÖN berichteten ausführlich.

Umstrittener Höhepunkt des HTL-Balls: Nacktmodel Schäfer zeigte, was sie sich hatte machen lassen. Bild: ChrisHolzinger

Nun legten die Maturanten der HTL Wels nach: Sie brachten am Eingang ihrer Schule und im Inneren zwei Transparente mit der Aufschrift "Micaela Schäfer Passage" an. Der Matura-Streich sei als Hommage an den legendären und skandalreichen Ball gedacht und solle an die denkwürdigen Momente erinnern, hieß es von den Schülern. Hintergrund: Im Vorjahr war an der HTL zu Ehren des ehemaligen Direktors eine "Anton Schachl Passage" eingeweiht worden.

Auch im Inneren der Schule wurde ein Schild angebracht. Bild: (Privat)

Zusätzlich zu den Plakaten stellen die Maturanten vor der Eingangstür eine Ziegelmauer auf, die mittlerweile schon wieder abgebaut werden konnte. Der Zement sei noch nicht ausgehärtet gewesen, so die Schüler – "Eine Gratwanderung, ebenso wie die Organisation des Maturaballs".