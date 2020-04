Maskenpflicht in Linienbussen

Zudem gilt auch in Bussen der verordnete Mindestabstand von einem Meter zu Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

In einer Presseaussendung fordert die Linie Wels auch dazu auf, ihre Verkehrsmittel derzeit nur dann zu frequentieren, wenn dies absolut notwendig erscheint; beispielsweise, um in die Arbeit zu kommen. Die Grundlage für diesen Appell ergibt sich aus einer Änderung der Verordnung gemäß Covid-19-Maßnahmengesetz. Darin wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und das Einhalten des Mindestabstandes in öffentlichen Verkehrsmitteln zwingend vorgeschrieben.

