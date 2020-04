Masken made in Wels werden in Berlin getragen

Barbara Horstmann führt in der Maximilianstraße 6 die Boutique "Der Geheimtipp", wo sie Damenmode auch ihrer eigenen Marke "Munzo" verkauft. Die Corona-Krise hat auch bei ihr die Umsätze wegbrechen lassen. "Die entstandene Not hat mich erfinderisch gemacht, und da die Materialien vorhanden waren, bin ich zur Maskennäherin mutiert", sagt Horstmann. Die Masken "made in Wels" sollen die Leute stylisch schützen. Dank ihres treuen Kundenstammes konnte sie Masken bis nach Wien und in ihre Geburtsstadt Berlin versenden.

Die Kunden können selbst entscheiden, welches Muster sie haben wollen, innerhalb von ein bis zwei Tagen sind die Masken dann abholbereit. "Eine Maske kostet 25 Euro, was nicht wenig ist, aber der Kunde hat ein Unikat und kann die Maske so oft waschen, wie er will."

Seit Dienstag ist auch ihr Geschäft wieder geöffnet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.