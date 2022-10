Markt hat länger offen

Der Welser Gemeinderat hat gestern einstimmig beschlossen, dass der Wochenmarkt künftig um eine halbe Stunde länger öffnen darf, sowohl am Samstag als auch am Mittwoch können die Beschicker ihre Waren bis 13 Uhr anbieten. Der erste Markttag mit diesen erweiterten Öffnungszeiten von 6 bis 13 Uhr (statt bisher 12.30 Uhr) ist am Mittwoch, 16. November. Keine Änderungen gibt es für den Wochenmarkt am Vogelweiderplatz, den Stadtmarkt am Kaiser-Josef-Platz sowie den Bauernmarkt bei der Landwirtschaftskammer.