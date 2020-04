In der Obstkammer des Landes hat der Frost im März und in der vergangenen Woche schwere Schäden angerichtet. Bei den Marillen rechnen die Schartner Landwirte fast mit einem Totalausfall, bei Kirschen und Äpfeln gibt es je nach Sorte ebenfalls Einbußen. Erinnerungen an die Frostjahre 2016 und 2017 werden wach. Hinzu kommen noch die Sorgen wegen der Einreisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie für die Saisonarbeitskräfte.