Das Handy von Katharina Bauer läutet seit Kriegsbeginn in der Ukraine fast pausenlos. Bei der gelernten Krankenschwester und Dolmetscherin für slawische Sprachen laufen die Fäden der Hilfe in Marchtrenk zusammen. Bereits drei Hilfstransporte konnten dank der Spenden und Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger sowie der Stadt bereits in die Ukraine geschickt werden.