Marchtrenker Paar feierte steinerne Hochzeit

Auf die Frage, wie sie es geschafft haben, so lange zusammenzubleiben, gibt das Paar eine einfache Antwort: "Wir arbeiten täglich daran."

Das donauschwäbische Paar, das ursprünglich aus Kroatien stammt, lernte sich Mitte der 1950er-Jahre in Marchtrenk kennen. Sie begegneten einander beim Samstagstanz im Kellerwirt und verliebten sich auf den ersten Blick ineinander. Ihre Hochzeit fand am 21. April 1957 im Zubau des Elternhauses in Marchtrenk statt. Mit sehr viel Fleiß haben sie in der Stadt Marchtrenk zwei Geschäfte aufgebaut.

Die beiden haben drei Söhne und eine Tochter, sechs Enkelkinder und fünf Urenkel. Auch im fortgeschrittenen Alter bleiben sie aktiv und engagiert: Anton Rehberger, der im Jänner seinen 90. Geburtstag feiert, kümmert sich mit viel Leidenschaft um seinen Garten. Regelmäßig nimmt das Paar an Seniorenausflügen teil und genießt es, Teil der Marchtrenker Gemeinschaft zu sein.

