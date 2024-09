Marchtrenker lief in sechs Tagen 511 Kilometer im Kreis

Sechs Tage lang mehr als 20 Stunden am Tag im Kreis laufen: Alfred Frauenberger sagt selbst, dass die Faszination dahinter schwer zu verstehen sei. "Mir geht es weniger um den Leistungsgedanken als um das Zwischenmenschliche", sagt der Marchtrenker. Vergangene Woche hat er am "Emu Six Day Race" in der Stadt Balatonfüred am Nordufer des Plattensees in Ungarn teilgenommen. 511 Kilometer schaffte er in dieser Zeit, oder anders ausgedrückt: Er absolvierte die rund 900 Meter lange Laufrunde 568 Mal, bei bis zu 35 Grad Hitze und strömendem Regen.

Es war nicht der erste Ausdauerlauf, den der 40-Jährige bewältigt hat: 2022 brachte er 300 Kilometer hinter sich, 2023 waren es 400 Kilometer. "Das waren aber beide Male Läufe, die durch sehr schöne Landschaften in England geführt haben – dieses Mal war es weniger spektakulär, da hat man dann viel Zeit, um über alles Mögliche nachzudenken", sagt Frauenberger.

Plaudern und anfeuern

Das Naturerlebnis und die Herausforderung seien schön, die größte Motivation seien aber die zwischenmenschlichen Begegnungen, sagt der Ausdauersportler: "Ich war mit zwei Freundinnen dort. Man plaudert auch mit den anderen Läufern, tauscht sich aus. Daheim haben meine Familie und meine Freunde im Livestream mitgeschaut und mich angefeuert."

112 Läufer aus mehr als 20 Nationen haben an dem Lauf in Ungarn teilgenommen. Einer von ihnen, der Belgier Matthieu Bonne, hat sogar den Weltrekord für die weiteste Laufstrecke in 144 Stunden gebrochen – er schaffte 1046,31 Kilometer. "Da lernt man also unglaublich spannende Leute mit ganz unterschiedlichen Zugängen kennen – manche wollen wirklich ans Limit gehen, andere wollen sich einfach einer Herausforderung stellen", erzählt Frauenberger.

Er schätzt, dass er in den sechs Tagen insgesamt rund 15 Stunden geschlafen hat. "Man macht ein Nickerchen und isst, ansonsten ist man auf der Strecke unterwegs", sagt Frauenberger. Woher hat er die Motivation genommen, um um 22 Uhr noch weiterzulaufen oder nach einer Stunde Schlaf wieder zu starten? "Das weiß ich selber nicht – man macht es einfach, man ist nur dazu dorthin gekommen und will auch etwas weiterbringen."

Zur Vorbereitung hatte der Marchtrenker zahlreiche Bergtouren unternommen, außerdem ist er Mitglied in einem Laufclub. "Das Wichtigste ist, dass man die Ausdauer trainiert – wie genau, ist eigentlich nebensächlich", sagt er.

Nächstes Jahr will Frauenberger es wieder "gemütlicher" angehen: "Ich mache wieder den Thames Ring Run in England über 400 Kilometer – letztes Mal war ich allein, diesmal kommt eine Freundin mit."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer