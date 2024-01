Marchtrenker Diskothek ist insolvent

Über das Vermögen des Betreibers wurde am Landesgericht in Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditforum am Dienstag mit. Betroffen sind 18 Dienstnehmer und 25 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten betragen 550.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in der Höhe von 16.000 Euro.

Die Diskothek "Invictus" war 2019 saniert und neu eröffnet worden. Sie rühmt sich im Netz als "legendärer Balkan-Club im Herzen Österreichs". Während der Corona-Pandemie waren allerdings nicht so viele Gäste gekommen, wie erhofft. Hinzu kam inflationsbedingt eine hohe Fixkostenbelastung. Der Club soll nun vorläufig geschlossen werden, grundsätzlich plant der Betreiber aber eine Fortführung und hat dafür laut Creditforum bereits einen Sanierungsplan vorgelegt. Durch Personalabbau sollen Kosten eingespart werden, Veranstaltungen sollen zudem mehr auf die Wünsche des Zielpublikums ausgerichtet werden.

Den Gläubigern wird eine eine 20-prozentige Sanierungsplan-Quote, zahlbar binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes, geboten. "Wir werden die – derzeit noch unbekannte – Finanzierbarkeit des vorliegenden Sanierungsplanes prüfen und uns für seine Verbesserung bzw. zumindest für eine Aufteilung der Quote auf mehrere, früher fällige Raten einsetzen", sagt Alexander Meinschad vom KSV1870.

