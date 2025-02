Marchtrenker Budgetstreit: Mahr (SP) kündigt schwarze Zahlen an

Ob das Budget in der Gemeinderatssitzung am 27. Februar eine Mehrheit findet, ist noch offen.

Seit Dienstag steht der Termin für die nächste Gemeinderatssitzung in Marchtrenk fest: Am 27. Februar wird das Budget mit Sicherheit der brisanteste Tagesordnungspunkt sein. Bürgermeister Paul Mahr kündigt an, nach der aufsehenerregenden Vertagung im Dezember rund eine Million Euro eingespart zu haben: "Das würde einen Überschuss von 118.000 bedeuten."

Wie berichtet hatte im Dezember der Gemeinderat – mit neun Stimmen aus der Bürgermeisterpartei – dafür gestimmt, den Budgetbeschluss zu vertagen. Kritisiert hatten die Gegenstimmen vor allem, dass für Mahrs Entwurf die Rücklagen der Stadtgemeinde angegriffen worden wären. Auch seien die Referenten nicht ausreichend eingebunden geworden.

Mahr rief daraufhin die Referenten auf, ihm Einsparungspotentiale in ihren Zuständigkeitsbereichen zu melden. "Das ist mittlerweile passiert, wir haben die Vorschläge überprüft. Ein Großteil betrifft die freiwilligen Leistungen", sagt der Bürgermeister.

Er selbst habe in seinen Zuständigkeitsbereichen – Finanzen und Bau – "Hunderttausende Euro" eingespart. "Großteils haben wir Dinge nach hinten verschoben, zum Beispiel die Anschaffung eines zweiten WC-Wagens für Veranstaltungen."

FPÖ bleibt bei ihrem Nein

Einer der größten Kritiker war im Dezember Wirtschaftsstadtrat Roland Kahr (FP). Er bleibt seiner Linie treu: "Die FPÖ wird auch diesem Budget sicher nicht zustimmen." Das Ziel, Ausgaben grundlegend zu überdenken, sei wieder nicht erreicht worden.

"Ohne Worte", lautet Mahrs Urteil zu dieser Kritik: "Es werden immer Floskeln zitiert, man solle am System sparen." Bei der Nachfrage nach konkreten Bereichen – etwa beim Personal, den Kindergärten oder dem Freibad – hätten die Referenten aber nicht sparen wollen. "Ich bin froh, dass wir nicht zu sehr an den Menschen sparen. Aber klar ist, dass Marchtrenk dank der guten Kommunalsteuerentwicklung ein Ausgaben- und kein Einnahmenproblem hat", sagt der Stadtchef. Bei einer Budgetklausur werde noch heuer in einem breiter angelegten Prozess die Budgetsituation der Stadtgemeinde überarbeitet.

Die Gegenstimmen innerhalb der SPÖ haben sich hinter Stadtrat Harald Maier-Kern versammelt. Er wolle noch auf den Budgetentwurf warten, bevor er ein Urteil abgibt. "Auf jeden Fall war das eine schnelle Reaktion, um ein Minus zu vermeiden. Mich interessiert vor allem, wie es mittelfristig aussieht", sagt er.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer