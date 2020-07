Am 15. Juli war es endlich so weit. Der Marchtrenker Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) konnte den 15.000. Einwohner seiner Stadtgemeinde begrüßen. Patrick Loch zog von Berlin in seine alte Heimatstadt. Mahr stellte sich bei seinem 15.000. Neubürger mit einem kleinen Präsent ein und posierte mit dem Neuankömmling am Stadt-Bankerl.