Marchtrenk will Lkw-Schwerverkehr aus Siedlungen verbannen

Die Stadt will in Kooperation mit der Polizei verstärkt gegen Lkw-Lenker vorgehen, die mit ihren Sattelschleppern auf Straßenstücken unterwegs sind, auf denen sie nichts verloren haben. Das wurde in letzter Zeit verstärkt zu einem Problem.

"Es ist einfach nicht einzusehen, dass Gastgartenbenützer bei einer Auszeit oder Hausbesitzer in den Siedlungen, die auf der Liege oder Terrasse ihre Ruhe genießen wollen, gestört werden", sagt Stadtchef Paul Mahr (SP).

Viele Lkw-Lenker suchen Ausweichrouten zur Bundesstraße 1 oder werden vom Navi auf der Suche nach ihrer Entladefirma falsch geleitet. Es kommt auch sehr oft zu Sachschäden an Verkehrszeichen oder Zäunen von Privathäusern. Leider häufig mit Fahrerflucht.

Die Stadt will nun mit der Polizei eng zusammenarbeiten. Es soll vermehrt angezeigt und gestraft werden. Außerdem werden zusätzliche Beschilderungen ("No trucks") kommen.

Zusätzliche Radargeräte

Geplant ist in einem nächsten Schritt auch, die Autoraser noch stärker ins Visier zu nehmen. Die Polizei wird die am stärksten betroffenen Straßenzüge vermehrt überwachen, zusätzliche Standorte für Radargeräte werden geprüft. Die Umsetzung ist im nächsten Jahr geplant.