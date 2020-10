Marchtrenk setzt Jahrgangsbäume

Erstmals wurden junge Bäume 2015 gesetzt. Sie symbolisieren die Neugeborenen im vorangegangenen Jahr. Drei Bäume sind mit einer Tafel für den Geburtsjahrgang 2019 gekennzeichnet. Nach der Segnung durch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche wurden die anwesenden Gäste in den Sportpark Marchtrenk geladen. "Diese Baumpflanzaktion soll einerseits Sensibilität für eine grüne Lunge in der Stadt wachrufen und andererseits ein Zeichen für die Wertigkeit von Kindern und Familien in Marchtrenk unterstreichen", betonte Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) in seiner Ansprache.

